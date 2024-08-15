Бойцы спецназа ВСУ под Курском стали применять новую уловку

Боевики Сил спецопераций Украины применяют в ходе акций под Курском различные уловки. В частности, они используют опознавательный знак российских военных — красные повязки на рукавах — для рейдов в тылы и организации засад в регионе. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.

По данным газеты, на кадрах, опубликованных в интернете украинскими солдатами, мелькают красные повязки.

Диверсионные подразделения ВСУ в Курской области применяют гибридную тактику, сочетая элементы действий американских войск и методы, которые использовала около 100 лет назад партизанская армия Нестора Махно, рассказал подполковник запаса Олег Иванников.

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В качестве основного средства передвижения для таких диверсионных подразделений тогда служили тачанки, а сейчас применяется западная бронетехника, уточнил эксперт.

Кроме того, диверсанты начали переодеваться в гражданскую одежду и маскироваться под мирных граждан в Курской области, заметил военкор Александр Сладков.

После этого, пояснил Сладков, боевики ВСУ пытаются вести диверсионную работу в серых зонах и даже в тылу.