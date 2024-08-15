Названы объекты на Украине, по которым РФ может ударить в ответ за Курск

Россия уже применила в отношении Украины все возможные политические меры, поэтому ответ на атаку ВСУ на Курскую область может быть только военным, сказал в беседе с NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Олег Царев. По его мнению, ВС РФ могут нанести удары по ряду важных объектов на украинской территории.

© официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области

У нас есть еще варианты с ударами по мостам, трансформаторам, которые обслуживают атомные станции, чтобы «запереть» их. Такие меры могут быть приняты, но, возможно, к ним стоит подготовиться. Спешка здесь не нужна, — пояснил он.

Политик добавил, что вторжение ВСУ в российский регион было авантюрой. Вместе с тем он считает маловероятным открытие нового фронта на Украине российскими войсками.

Это будет затруднительно. Насколько я понимаю, у нас не настолько много резервов — их нет ни у Украины, ни у России, — предположил Царев.

Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин выразил мнение, что для реализации достойного ответа на атаку ВСУ в Курской области России следует необходимо нанести консолидированный удар по территории Украины. Он не исключил, что подготовка к этому уже ведется, план такого удара тщательно продумывается.