Командир спецназа «Ахмат» рассказал о ситуации в Курской области

Командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов рассказал о текущей ситуации в Курской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Алаудинова, ВСУ предпринимают попытки к прорыву линии фронта по Курскому направлению, однако это им не удается. Он также добавил, что за день его подразделениями, совместно со второй бригадой спецназа, было подбито 2 танка, 5 ББМ, 2 БТР, 2 военных пикапа и один саперный дрон.

«Противник пытается на нашем участке продавать линию фронта, что ему не удается», — рассказал он.

Ранее врио губернатора Курской области рассказал о работе АЭС.