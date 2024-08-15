ВСУ сбросили мины на мирных жителей

В городе Волчанске под Харьковом Вооруженные силы Украины (ВСУ) забросали минами двух мирных жителей, которых российские военные выводили в безопасную зону с помощью беспилотника. Об этом стало известно из сообщений СМИ 15 августа.

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По данным Mash, бойцы Вооруженных сил РФ заметили на крыше частично разрушенного дома надпись «SOS, нужна помощь!». В подвале здания находились двое украинцев и собака. У одного из них были серьезные ранения. Гражданским скинули питьевую воду и записку с просьбой следовать в безопасное место за дроном. Мужчины надели белые футболки для обозначения в качестве гражданских, однако на пути в укрытие их заметили бойцы ВСУ и сбросили на них мины.

— Своих же граждан, за то, что приняли помощь русских, — говорится в публикации Telegram-канала Mash.

До этого житель Курской области рассказал о грабеже и убийстве домашних животных солдатами ВСУ в регионе.

Украинские власти заявили о намерении вывезти россиян из Курской области в украинский город Сумы. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции страны Ирина Верещук.

В ночь на 6 августа Вооруженные силы Украины обстреляли город Суджу в Курской области, однако ФСБ не допустила прорыва. После этого отряды ВСУ попытались прорваться на территорию региона. О последствиях действий украинской армии под Курском — в материале «Вечерней Москвы».