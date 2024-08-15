В США задумали передать ВСУ дальнобойные ракеты JASSM

Соединенные Штаты открыты для идеи передачи ВСУ высокоточных дальнобойных тактических крылатых ракет JASSM воздушного базирования, пишет обозреватель Эрик Банко в статье для Politico. Вместе с тем, добавил он, окончательное решение по этому вопросу не принято.

Автор статьи отметил, что по словам сотрудников Белого дома, в настоящее время вопрос целесообразности и необходимости поставок этого типа ракет активно прорабатывается с представителями военного ведомства.

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В частности, специалисты проверяют механизм передачи «чувствительных технологий», а также вопросы совместимости вооружений и техники: вес ракет составляет порядка 1 тонны, боеголовки — более 450 кг.

Банко уточнил, что дальность ракет JASSM класса «воздух – земля» превышает 926 км, в числе характеристик указаны «высокая точность» и «большая летальность».

По его данным, такие ракеты США поставляют только «ближайшим союзникам», их закупили Польша, Австралия и Финляндия. Кроме того, переговоры о поставках ведут Германия, Греция, Дания, Нидерланды, Румыния и Япония.