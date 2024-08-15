МВД назвали цели повышенной востребованности для ВСУ

МВД: высокопоставленные генералы РФ являются целью повышенной востребованности для ВСУ
Высокопоставленные генералы, такие как замминистра, являются для ВСУ целью повышенной востребованности. Об этом сообщил замглавы МВД России Владимир Кубышко.
"Нам (генералам - прим. ТАСС) министр говорит, что если мы туда едем (на новые территории РФ - прим. ТАСС), то тут же за нами начинает охотиться вся эта шпионская сволочь и начинает определять наше местонахождение, чтобы нанести удар HIMARS, но от этого страдают люди. Вы, говорит министр, цель повышенной востребованности", - сказал он на X Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
Он также отметил, что в один из его приездов в Херсон была совершена попытка нападения.
"Мы посещали несколько раз Херсон. Смотрели, как личный состав себя ведет, как люди там живут. Очень интересный опыт. Наши полицейские подразделения четыре раза ракетами американскими и немецкими уничтожались. Например, гарнизон, где мы в центре Херсона стояли. Мне там приготовили кабинет, а на следующий день по нему ударили и с пятого этажа и до подвала была воронка. Так прилетел американский HIMARS, как раз в том месте, где кровать моя стояла", - заключил Кубышко.