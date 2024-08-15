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МВД: высокопоставленные генералы РФ являются целью повышенной востребованности для ВСУ

Высокопоставленные генералы, такие как замминистра, являются для ВСУ целью повышенной востребованности. Об этом сообщил замглавы МВД России Владимир Кубышко.

МВД назвали цели повышенной востребованности для ВСУ
© ТАСС
"Нам (генералам - прим. ТАСС) министр говорит, что если мы туда едем (на новые территории РФ - прим. ТАСС), то тут же за нами начинает охотиться вся эта шпионская сволочь и начинает определять наше местонахождение, чтобы нанести удар HIMARS, но от этого страдают люди. Вы, говорит министр, цель повышенной востребованности", - сказал он на X Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

Он также отметил, что в один из его приездов в Херсон была совершена попытка нападения.

"Мы посещали несколько раз Херсон. Смотрели, как личный состав себя ведет, как люди там живут. Очень интересный опыт. Наши полицейские подразделения четыре раза ракетами американскими и немецкими уничтожались. Например, гарнизон, где мы в центре Херсона стояли. Мне там приготовили кабинет, а на следующий день по нему ударили и с пятого этажа и до подвала была воронка. Так прилетел американский HIMARS, как раз в том месте, где кровать моя стояла", - заключил Кубышко.

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Владимир Кубышко
МВД России
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