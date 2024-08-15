Дочь ставшего жертвой издевательств бойцов ВСУ рассказала подробности пропажи отца

Дочь 74-летнего россиянина, который стал жертвой издевательств бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказала подробности о его пропаже. По ее словам, после атаки на Курскую область она перевезла отца в Суджу, а сама уехала искать жилье в безопасном месте, пишет Telegram-канал Daily Storm.

Однако на следующий день она не смогла вернуться в Суджу, так как в город никого не пускали, вспомнила женщина.