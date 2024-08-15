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Дочь ставшего жертвой издевательств бойцов ВСУ рассказала подробности пропажи отца

Дочь 74-летнего россиянина, который стал жертвой издевательств бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказала подробности о его пропаже. По ее словам, после атаки на Курскую область она перевезла отца в Суджу, а сама уехала искать жилье в безопасном месте, пишет Telegram-канал Daily Storm.

Дочь ставшего жертвой издевательств бойцов ВСУ рассказала подробности пропажи отца
© Lenta.ru

Однако на следующий день она не смогла вернуться в Суджу, так как в город никого не пускали, вспомнила женщина.

Нас просто уже не пустили назад военные. И я тут же начала звонить всем. Он ждал меня, наверное, а я не приехала дочь пропавшего пенсионера

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