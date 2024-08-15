Лукашенко высказался о введении ВС России в Белоруссию

Россия введет свои войска в Белоруссию в случае любой агрессии против республики, заявил телеканалу «Россия 1» президент страны Александр Лукашенко. По его словам, для Москвы и Минска это будет «общая война против зверей».

Россия, по нашему договору, вводит свои подразделения (они определены, какие армии) в Беларусь. Мы принимаем первый удар, а дальше в резерве нас подстраховывает Россия, — объяснил Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что армия Белоруссии определила более 20 бригад и батальонных групп, которые будут располагаться на границе. Он также отметил, что такое решение принято, чтобы не допустить прорыва. Кроме того, Лукашенко утверждает, что Украина это заметила.

Белорусский лидер также отметил, что Минск не будет применять ядерное оружие, пока противник не пересечет государственную границу двух стран. По словам главы государства, «красные кнопки» уже успели понажимать по периметру Союзного государства. Президент уточнил, что ему с президентом России Владимиром Путиным, принимая такие решения, «как-то и неудобно об этом говорить».

Лукашенко также добавил, что представители американского истеблишмента заявляли о стремлении увидеть гибель русских и украинцев в противостоянии Киева и Москвы. Он возмутился данной риторике и задался вопросом, нормальны ли подобные мотивы в принципе.