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Стало известно требование Белоусова к совету по приграничью

Информация с мест в рамках новообразованного Координационного совета по безопасности приграничья должна докладываться оперативно и правдиво, потребовал глава Минобороны России Андрей Белоусов. Об этом пишет РИА «Новости».

Стало известно требование Белоусова к совету по приграничью
© РИА Новости

По данным агентства, совет по приграничью был создан по приказу Белоусова. Основной его задачей является обеспечение российских войск вооружением.

«Будем стремиться решать вопросы быстро и без проволочек. Рассчитываю, что информация с мест будет докладываться в рамках Совета оперативно и правдиво», — подчеркнул Белоусов.

Напомним, что одно из своих первых выступлений глава ведомства завершил фразой: «Ошибаться можно, врать нельзя». Он добавил, что всегда руководствовался этим принципом и собирается руководствоваться им и впредь.

Военные новости
Андрей Белоусов
Минобороны России