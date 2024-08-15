Стало известно требование Белоусова к совету по приграничью

Информация с мест в рамках новообразованного Координационного совета по безопасности приграничья должна докладываться оперативно и правдиво, потребовал глава Минобороны России Андрей Белоусов. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, совет по приграничью был создан по приказу Белоусова. Основной его задачей является обеспечение российских войск вооружением.

«Будем стремиться решать вопросы быстро и без проволочек. Рассчитываю, что информация с мест будет докладываться в рамках Совета оперативно и правдиво», — подчеркнул Белоусов.

Напомним, что одно из своих первых выступлений глава ведомства завершил фразой: «Ошибаться можно, врать нельзя». Он добавил, что всегда руководствовался этим принципом и собирается руководствоваться им и впредь.