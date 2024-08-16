США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

Соединенные Штаты в ближайшие недели выделят Украине новый пакет военной помощи. Об этом сообщил в четверг, 16 августа, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

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— Вы увидите, как мы будем продолжать разворачивать пакеты помощи в области безопасности Украине в ближайшие недели, — заявил он в интервью телеканалу MSNBC.

В США заявили о продолжении военных поставок Украине

При этом чиновник не ответил на вопрос, собираются ли американские власти предоставить Киеву крылатые ракеты, но признал, что США поддерживают с киевским режимом контакт в режиме реального времени, чтобы обеспечить наличие у ВСУ необходимых вооружений, передает РИА Новости.

Американские чиновники настоятельно рекомендовали властям Украины не совершать масштабных наступлений в этом году из-за мощной обороны Вооруженных сил России. Об этом сообщило издание New York Times.

Отмечается, что на данный момент команда президента Соединенных Штатов Джо Байдена занимается созданием нового плана военной помощи Киеву.