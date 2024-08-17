ООН сообщила о гибели 115 младенцев в ходе военных действий в секторе Газа

115 младенцев погибли в секторе Газа с начала конфликта между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем. Об этом сообщило представительство Управления по координации гуманитарных вопросов ООН на оккупированных палестинских территориях.

По его данным, все погибшие были в возрасте до восьми месяцев.

"В их числе 48 (42%), чей возраст к моменту смерти был меньше одного месяца", - отмечается в документе.

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Как указывается в докладе, ранее министерство здравоохранения анклава сообщало, что на 1 августа этого года среди 32,3 тыс. погибших, чьи личности были установлены и задокументированы, насчитывалось 10,6 тыс. детей, в том числе 663 ребенка в возрасте до года.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных. В конце ноября 2023 года при посредничестве Египта и Катара было установлено временное гуманитарное перемирие, которое продолжалось неделю. За это время, по данным Израиля, были освобождены 110 заложников. 1 декабря режим прекращения огня был нарушен, боевые действия возобновились и продолжаются по сей день.