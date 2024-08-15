Белоусов создал новый госорган для защиты приграничья

Министр обороны РФ Андрей Белоусов создал Координационный совет для повышения эффективности войск по прикрытию госграницы в Белгородской, Брянской и Курской областях. В четверг, 15 августа, прошло его первое заседание, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минобороны пояснили, что совет будет регулировать наращивание войск при угрозе прорыва границы, обеспечивать их вооружениями.

«Министр обороны РФ отметил, что Координационный совет не подменяет собой оперативное управление действиями войск и сил. Это — задача командования группировки «Север», а также Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.

В Координационный совет вошли замы Белоусова, руководители органов военного управления, представители Генштаба, главы регионов. Заседания совета будут проходить не реже одного раза в неделю.