ВСУ не нарушали запрет на нанесение ударов дальнобойными американскими вооружениями вглубь России, заявили в канцелярии замминистра обороны США. Об этом пишет РИА «Новости».

В Пентагоне уточнили, что все свидетельства, включая двусторонний диалог на уровне руководства, указывают на то, что Украина продолжает соблюдать свои обязательства относительно применения вооружений США по российской территории.

В канцелярии пояснили также, что политика самого Вашингтона по нанесению Киевом дальнобойных ударов вглубь российской территории «не претерпела изменений».

Байден тайно разрешил Украине атаковать Россию американским оружием

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что украинские боевики в ходе атаки на Курскую область постоянно используют поставленные странами НАТО тяжелую технику и вооружение, в том числе ракетные системы залпового огня.