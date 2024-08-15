Власти подконтрольного ВСУ Красноармейска призвали жителей эвакуироваться

Власти подконтрольного Киеву Красноармейска призвали население эвакуироваться.

«Прошу не медлить и эвакуироваться», — заявил в видеообращении в Telegram-канале глава городской военной администрации Сергей Добряк.

Он добавил, что войска России уже находятся в 10 км от города.

Ранее ВС России взяли под контроль населённый пункт Лисичное в ДНР.

Также Министерство обороны опубликовало видео штурма позиции военных ВСУ в приграничном районе Курской области.