Власти подконтрольного ВСУ Красноармейска призвали жителей эвакуироваться
Власти подконтрольного Киеву Красноармейска призвали население эвакуироваться.
«Прошу не медлить и эвакуироваться», — заявил в видеообращении в Telegram-канале глава городской военной администрации Сергей Добряк.
Он добавил, что войска России уже находятся в 10 км от города.
Ранее ВС России взяли под контроль населённый пункт Лисичное в ДНР.
Также Министерство обороны опубликовало видео штурма позиции военных ВСУ в приграничном районе Курской области.