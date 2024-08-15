Германия до сих пор не передала ВСУ ни одного из 400 обещанных БТР BATT UMG
Немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что Германия так и не передала Украине обещанные БТР BATT UMG. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на сообщение Репке в социальных сетях.
По его словам, Украина так и не получила ни одной БТР. При этом ранее Берлин обещал поставить ВСУ как минимум 400 единиц этой бронетехники.
«На дворе 15 августа, и Министерство обороны Германии заявило, что поставит 400 MRAP на Украину в этом году. Это довольно оптимистичный прогноз, поскольку до сих пор не было поставлено ни одной машины», — заявил он.
Ранее в США заявили, что собираются предоставить Украине дополнительную военную помощь в ближайшие дни.