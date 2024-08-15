Пентагон раскрыл сумму расходов на Украину и укрепление НАТО

Общая сумма расходов США на поддержку Украины и укрепление НАТО в Европе с начала Россией специальной военной операции превысила 174 миллиарда долларов. Об этом сообщили в Пентагоне, передает «РИА Новости».

Там отметили, что в указанную сумму вошли расходы на поставку вооружений ВСУ, траты на замещение американских военных складов взамен поставляемым Украине средствам, прямая бюджетная поддержка, гуманитарные расходы и деньги на укрепление присутствия НАТО в Европе.

Ранее в Пентагоне заявили, что ряд запрашиваемых Украиной боеприпасов больше не производятся в США, поэтому Вашингтон не сможет обеспечить потребности Киева в среднесрочной перспективе.