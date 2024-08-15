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НАТО держит в состоянии повышенной боеготовности более полумиллиона военных

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что в данный момент альянс держит в состоянии повышенной боевой готовности более полумиллиона военных. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство PAP.

НАТО держит в состоянии повышенной боеготовности более полумиллиона военных
© globallookpress.com

По словам Бауэра, альянс задействовал «самые комплексные планы обороны» со времен «холодной войны», которые активно совершенствуются и тестируются. Он также уточнил, что члены НАТО согласились усилить оборону Польши.

«Важным шагом является создание новой базы противоракетной обороны Aegis Ashore в Польше. Мы являемся частью сильнейшего альянса в мире. И нам нужно сделать его еще сильнее», — заявил Бауэр.

При этом адмирал добавил, что пока в НАТО не видят какой-либо угрозы нападения на одну из своих стран, но наблюдают «тревожную картину агрессивного поведения со стороны России».

«Мы развернули боеспособные силы на восточном фланге, усилили передовую оборону и увеличили способность Альянса быстро усилить любого союзника, оказавшегося под угрозой», — подытожил он.

Ранее Бауэр поддержал присоединение Украины к НАТО.

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Роб Бауэр
НАТО