НАТО держит в состоянии повышенной боеготовности более полумиллиона военных

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что в данный момент альянс держит в состоянии повышенной боевой готовности более полумиллиона военных. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство PAP.

По словам Бауэра, альянс задействовал «самые комплексные планы обороны» со времен «холодной войны», которые активно совершенствуются и тестируются. Он также уточнил, что члены НАТО согласились усилить оборону Польши.

«Важным шагом является создание новой базы противоракетной обороны Aegis Ashore в Польше. Мы являемся частью сильнейшего альянса в мире. И нам нужно сделать его еще сильнее», — заявил Бауэр.

При этом адмирал добавил, что пока в НАТО не видят какой-либо угрозы нападения на одну из своих стран, но наблюдают «тревожную картину агрессивного поведения со стороны России».

«Мы развернули боеспособные силы на восточном фланге, усилили передовую оборону и увеличили способность Альянса быстро усилить любого союзника, оказавшегося под угрозой», — подытожил он.

Ранее Бауэр поддержал присоединение Украины к НАТО.