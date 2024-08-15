Появилось видео удара Ка-52 по живой силе ВСУ под Курском

Вертолет Ка-52 нанес удар по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в Курской области. Ролик опубликовала пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале ведомства.

В пресс-службе пояснили, что удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами и управляемыми авиационными ракетами «Вихрь» по разведанным целям.

Все указанные цели были успешно уничтожены. После атаки экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета, уточнили в ведомстве.

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Напомним, что 6 августа подразделения ВСУ пересекли госграницу России. В общей сложности, за несколько дней в приграничный регион проникли порядка 12 тыс. боевиков противника, большое количество бронетехники.

За период с 6 по 15 августа противник, по данным Минобороны, утратил до 2640 военнослужащих, 37 танков, 32 БТР, 23 БМП, 206 боевых бронированных машин.