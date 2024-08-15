Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский глубоко разочарован атакой на Курскую область. Такое заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

По словам эксперта, военный выступал против операции на территории России и считал ее ошибкой. По словам британца, предшественник Сырского Валерий Залужный также активно пытался снять с себя ответственность и обвинял других в неудачах украинской армии.

Ранее Сырский заявил о создании военной комендатуры под Курском.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов рассказал, что Генштаб разработал план с дополнительными мерами по обеспечению безопасности населения и инфраструктуры в приграничных районах Курской, Брянской и Белгородской областей.

В США предрекли ослабление атаки ВСУ на Курскую область

Белоусов также начал серию совещаний по обеспечению безопасности приграничных регионов. Министр отметил, что контролировать выполнение будет лично.

Вооруженные силы России завершили уничтожение противника и восстановили контроль над населенным пунктом Крупец в Курской области. Также были пресечены попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь российской территории в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки.