Пентагон сделал заявление о запрашиваемых Киевом боеприпасах

Ряд запрашиваемых Украиной разновидностей артиллерийских боеприпасов больше не производятся в США, их объемы сократились до критически низких показателей. Об этом в своем докладе заявил генеральный инспектор Пентагона, передает «РИА Новости».

Он отметил, что ВСУ «продолжают запрашивать передачу боеприпасов».

«В то время как некоторые из их разновидностей, которые больше не производятся и не поставляются Соединенными Штатами, сократились до критического уровня», — говорится в докладе.

На этом фоне в Пентагоне указали, что не смогут обеспечить потребности ВСУ на должном уровне в среднесрочной перспективе, количества запрашиваемых артиллерийских боеприпасов достаточно только для достижения краткосрочных целей.