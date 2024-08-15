В США предрекли ослабление атаки ВСУ на Курскую область

Атака ВСУ на Курскую область будет ослаблена из-за рассредоточения войск и трудностей с удержанием позиций. Об этом заявил отставной полковник, бывший американский сенатор Ричард Блэк в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. Lenta.ru

Он считает, что вторжение в российский регион достигло кульминации, и теперь ВСУ теряют силы по мере продвижения и растягивания линий снабжения. На данный момент украинской армии для переброски оружия и припасов необходимо пройти много миль, указал Блэк. Это очень сложно, и атаки ослабевают из-за рассредоточенности, полагает эксперт. «Русские бросят туда все силы, которые смогут сконцентрировать, и украинцы не продержатся долго — они иссякнут. Так что, по-моему, исход битвы уже решен», — констатировал Блэк. Газета.Ru

9 августа в трех регионах страны ввели режим контртеррористической операции. Речь идет о Курской, Брянской и Белгородской областях. Ura.Ru