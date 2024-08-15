Пентагон не считает провалом неосведомленность США об атаке на Курскую область

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Пентагон не считает провалом в работе американской разведки то, что Соединенные Штаты якобы не были осведомлены о подготовке Украиной атаки на Курскую область, и не видит в этом проявления недоверия со стороны Киева. Такую версию изложила на регулярном брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх.

"Относительно того, является ли это провалом разведки, - нет", - сказала она, отвечая на вопрос. "Мы не были осведомлены об этой операции. Это не означает провала разведки", - добавила Сингх. "Мы взаимодействуем с украинцами, чтобы лучше понять их цели", - утверждала она.

Представителя Пентагона также спросили, считают ли США проявлением недоверия со стороны Киева то, что украинская сторона якобы не предоставила заранее данные об атаке на Курскую область. "Нет, я так не считаю", - ответила она. "У нас очень хорошие отношения с украинскими коллегами. Министр [обороны США Ллойд Остин] практически каждую неделю разговаривает со своим украинским коллегой [Рустемом Умеровым]. И это не только министр, это госсекретарь [США Энтони Блинкен], другие сотрудники администрации, включая президента [США Джо Байдена]. Есть глубокое доверие. Глубокое доверие должно быть", - добавила Сингх.

"Мы вливаем миллионы и миллиарды долларов в Украину, чтобы у них было все необходимое на поле боя", - констатировала представитель Пентагона. "Безусловно, доверие есть. Как мы говорили, мы не знали об этой операции. Это не означает, что мы не взаимодействуем по другим вопросам", - заверила она.

Массированная атака со стороны ВС Украины на Курскую область началась 6 августа. На территории региона неоднократно объявлялась ракетная опасность. Большая часть жителей приграничных районов Курской области временно отселена и находится в безопасности, за минувшие сутки эвакуированы свыше 720 человек, сообщили в МЧС РФ. По данным ведомства, в пунктах временного размещения находятся более 9,5 тыс. человек. На территории региона объявлен режим ЧС федерального характера.

По информации Минобороны России, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял до 2 640 военных, 37 танков и 32 бронетранспортера. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.