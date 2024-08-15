Вооруженные силы Украины согласовывают операцию в Курской области с западными спецслужбами, заявил советник главы Минобороны РФ Андрей Ильницкий на X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». Он подчеркнул, что США и их союзники поставляют ВСУ технику, которой не могут обладать сами. По словам Ильницкого, которые приводит ТАСС, Киев не согласится на переговоры, пока преимущество на стороне российских войск.

Вторжение в Курскую область — это войсковая операция. Это все не может быть без согласования и управления с западными спецслужбами и западными технологиями, — объяснил Ильницкий.

В Минобороны ранее сообщили, что ВСУ за время атаки на Курскую область потеряли до 2640 бойцов. По данным российского военного ведомства, за минувшие сутки противник лишился до 340 человек.

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Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что бойцы Вооруженных сил России зачистили от украинских подразделений село Мартыновка в Курской области. По его словам, начались бои за населенные пункты на Суджанском направлении. В частности, российские войска защищают от сил противника Черкасское Поречное и Русское Поречное.