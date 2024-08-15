Украина заявила о создании военной комендатуры в Курской области

Днем в четверг, 15 августа, на совещании у Владимира Зеленского было объявлено о создании украинской «военной комендатуры» в Курской области. Об этом сообщает «Ura.ru» со ссылкой на эфир совещания.

Глава ВСУ Александр Сырский в своем докладе Зеленскому заявил, что руководителем «военной комендатуры» назначен генерал Эдуард Москалев. Накануне о планах создать комендатуры заявлял Зеленский.

Ранее из-за атак ВСУ в Курской области ввели режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. Глава региона Алексей Смирнов сообщал, что жертвами атак стали 12 человек, ранения получил более 120 человек. Из приграничных районов выехали или были эвакуированы более 120 тысяч человек.

Соратник Кадырова заявил об изменении тактики ВСУ в Курской области

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявлял RTVI, что украинские войска «попали в капкан и теперь не знают, что говорить», поэтому «лепят что попало» о комендатурах.