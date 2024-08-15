В ВСУ пожаловались на ухудшение ситуации в Донбассе из-за атаки на Курскую область

Обстановка для украинских военных в Донбассе после наступления на Курскую область начала ухудшаться. Как сообщает Politico, об этом заявил спикер 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Секач.

По словам представителя, войска столкнулись с дефицитом боеприпасов, а также с возросшим давлением со стороны российской армии. По его мнению, ситуация на участке фронта, где расположена бригада, ухудшилась.

Соратник Кадырова заявил об изменении тактики ВСУ в Курской области

Напомним, что ВСУ вторглись в РФ 6 августа. По данным Минобороны РФ на 15 августа, потери украинских войск составили до 2640 военных и 37 танков. Авиация, артиллерия и наземные силы пресекают попытки противника прорваться вглубь российской территории. Кроме того, завершено уничтожение противника и восстановлен контроль над населенным пунктом Крупец