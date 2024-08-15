Белоусов провел совещание по обеспечению безопасности приграничья России

Министр обороны России Андрей Белоусов провел совещание, на котором обсуждались вопросы обеспечения безопасности приграничных регионов России. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале. Газета.Ru

«Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел очередное совещание по вопросам обеспечения безопасности населения и объектов инфраструктуры на приграничных территориях страны в Курской, Брянской и Белгородской областях. В ходе сегодняшней встречи обсуждались дополнительные меры обеспечения целостности и неприкосновенности территории, а также защиты населения и инфраструктуры в Белгородской области от нападений со стороны воинских формирований ВСУ», - отметили в ведомстве. ТАСС

В совещании приняли участие губернатор губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, заместители Министра обороны генерал-лейтенант Андрей Булыга и Алексей Криворучко, а также представители администрации президента. Lenta.ru