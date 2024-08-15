В Сети нашли «пророчество» Пригожина о Курской области

«Царьград» рассказал о появившейся в соцсетях аудиозаписи, содержащей, как утверждается, «последнее послание» Евгения Пригожина. В этом послании Пригожин якобы предупреждает об атаках ВСУ на Белгородскую или Курскую области.

Ранее из-за атак ВСУ в Курской области ввели режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. Глава региона Алексей Смирнов сообщал, что жертвами атак стали 12 человек, ранения получил более 120 человек. Из приграничных районов выехали или были эвакуированы более 120 тысяч человек.

«Царьград» отмечает, что после публикации аудиозаписи в соцсетях начали обсуждать, что послание Пригожина было «пророческим». Пригожин ранее якобы предупреждал, что «если не начать создавать санитарную зону в Харьковской области, то ее придется создавать в Белгородской или Курской».

Также портал напомнил, что в конце июня 2023 года президент РФ Владимир Путин встретился с Пригожиным и другими представителями ЧВК "Вагнера" в Кремле. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что встреча длилась почти три часа, но подробностей о ней не привел.

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«Царьград» сообщил со ссылкой на «инсайдеров», что в Кремле Пригожин успел передать властям «некую папку с документами или даже чемоданчик». В этих документах были якобы описаны детали, касающиеся положения дел в зоне спецоперации.