74-летний пенсионер, над которым издевались украинские военные в Курской области, пропал без вести. Как сообщает Telegram-канал Mash, выложивший ролик в Сеть заявил, что пожилого мужчину застрелили после окончания записи.

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По данным канала, видео сняли 11 августа в селе Заолешенка. Местный житель искал российских военных, но встретил двух солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в нацистской форме. Одним из них оказался 38-летний житель города Городенка Ивано-Франковской области Василий Данилюк. Именно он называл пенсионера «русским Иваном» и отправлял «пить водку».

Родные мужчины ищут его уже девять дней, однако никаких следов нет. Дедушка находился на улице с момента вторжения ВСУ в Курскую область. Последний раз созвониться с ним удалось 6 августа, через соседей. 11 августа его засняли на видео, после чего след обрывается. Выложивший в Сеть ролик заявил, что мужчина «не дошел до своей водки», добавляя, что его застрелили. Внучка пропавшего в это не верит.

Напомним, что ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объявил награду в 5 млн рублей за поимку Данилюка и второго солдата ВСУ. Он отметил, что все те, кто говорил о «надуманном» нацизме на Украине, должны «захлебнуться от собственной глупости».