Российские войска восстановили контроль над населенным пунктом Крупец в Курской области. Об этом сообщило Минобороны России.

«Завершено уничтожение противника и восстановлен контроль над населенным пунктом Крупец», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, российским ОТРК «Искандер-М» нанесен удар по колонне техники в районе населенного пункта Лубны Сумской области. В результате противник не досчитался 15 топливозаправщиков.

По данным уточные потери украинской стороны на Курском направлении составили до 340 человек. Помимо живой силы, противник лишился пяим БМП Bradley и 14 боевых бронированных машин. Также ВСУ потеряли восемь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, РСЗО и две станции РЭБ «Анклав-Н» и «Буковель-AD».