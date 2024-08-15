Названо имя издевавшегося над пожилым курянином солдата ВСУ

Telegram-канал SHOT рассказал, что военнослужащего ВСУ, который выдавал себя за немца в разговоре с российским пенсионером, зовут Василий Данилюк. Этому человеку 38 лет, он уроженец Ивано-Франковской области.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором два солдата ВСУ говорят с 74-летним российским пенсионером на дороге, называют его «русским Иваном» и говорят ему «идти пить водку». На записи видно, что один из солдат носит нацистскую каску.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объявил награду в пять миллионов рублей за поимку Данилюка и второго солдата ВСУ. Слуцкий отметил, что все те, кто говорил о «надуманном» нацизме на Украине, сейчас «должны захлебнуться от собственной глупости».

Соратник Кадырова заявил об изменении тактики ВСУ в Курской области

Как выяснил SHOT, в Ивано-Франковской области Данилюк жил в городе под названием Городенка. До ВСУ он занимался строительством.