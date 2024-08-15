РФ и Украина начали переговоры об обмене пленными в Курской области

РФ и Украина начинают переговоры об обмене пленными в Курской области. Об этом сообщает Financial Times.

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Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец 14 августа заявил местным СМИ, что его российская Татьяна Москалькова связалась с ним. Издание утверждает, что факт ведения подобной работы подтвердили источники в украинской разведке.

Точное число пленных, которых взяли украинские войска во время нападения на Курскую область, не разглашается. Вместе с тем правительственные чиновник и солдаты на границе утверждают, что их число якобы исчисляется «сотнями».

Напомним, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в РФ 6 августа. 14 августа Минобороны РФ заявляло, что потери украинских войск на курском направлении составили до 2300 человек личного состава. Уничтожено 37 танков, 32 БТР и 192 боевые бронемашины.