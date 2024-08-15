Объявлена награда за поимку солдат ВСУ, глумившихся над пенсионером

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объявил награду в 5 млн рублей за поимку украинских боевиков, которые глумились над пожилым жителем Курской области. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

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Ранее кадры с издевательствами в своем Telegram-канале опубликовал военкор Александр Коц. На нем пенсионер с пакетом в руках прошел мимо солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Один из украинских бойцов остановил мужчину, и, копируя немецкий акцент, назвал пенсионера «русским Иваном». Пожилой человек ответил, что заблудился, после чего украинцы стали оскорблять его и отправлять «пить водку».

«За поимку бандеровских недобитков, глумившихся над пожилым мужчиной — жителем Курской области и изображавших из себя нацистов, объявляю награду в 5 млн рублей», — написал Слуцкий.

Лидер ЛДПР добавил, что после Второй мировой войны выбить удалось «не всю нечисть», а последователи нацистов «попрятались», затаив ненависть к русскому народу. Он уверен, что армия выгонит ВСУ с российской территории.

«Многим сомневающимся пора открыть глаза. И у нас, и в западных странах. Все те, кто говорил о «надуманном» нацизме на Украине, сейчас должны захлебнуться от собственной глупости», — заключил депутат.

Напомним, что утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь захватить приграничный Суджанский район. В регионе ввели режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. Из приграничных районов выехали или были эвакуированы более 120 тысяч человек.