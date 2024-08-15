Россиян будут готовить к защите при вооруженном посягательстве

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России займется подготовкой населения РФ к защите при вооруженном посягательстве, а также будет поддерживать навыки граждан, пребывающих в запасе. Об этом говорится в проекте федерального закона "Об общероссийской общественно-государственной организации "ДОСААФ", пишет ТАСС.

"Подготовка населения страны к защите при вооруженном посягательстве, проведение мероприятий совместно с органами военного управления по поддержанию необходимых военных навыков граждан, пребывающих в запасе", - говорится в разделе "Правовое положение ДОСААФ России".

Также, согласно проекту, ДОСААФ будет заниматься патриотическим воспитанием граждан и содействием в проведении молодежной политики, подготовкой граждан по военно-учетным специальностям ВС РФ и других войск, воинских формирований и органов, участвовать в мероприятиях по социальной адаптации инвалидов боевых действий.