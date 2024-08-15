Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействуют поставленные Великобританией танки Challenger 2 при атаке в Курской области. Об этом в четверг, 15 августа, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники. Вечерняя Москва

Sky News не располагает информацией о том, какое количество танков Challenger 2 было использовано ВСУ в ходе вылазки в Курскую область. Всего Лондон передал Киеву 14 танков Challenger 2. Согласно телеканалу, эти машины управляются военнослужащими 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. ТАСС

Ранее в сети появилось видео уничтожения иностранного танка, используемого бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Lenta.ru