Соратник Кадырова заявил о снятии резервов ВСУ с передовой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают снимать резервы с передовой для направления в Курскую область. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 24».

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«Около 12 тысяч человек они забросили сюда, и те силы, которые они сейчас снимают с передовой, со всех направлений и дополнительно сюда запихивают... Они снимают все, что можно. Мы ждем, понимаем и контролируем», — сказал соратник главы Чечни Рамзана Кадырова.

С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщал, что ВСУ проникли в регион на глубину 12 километров. При этом, по информации Смирнова, ширина проникновения противника составляет 40 километров.