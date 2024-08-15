Стало известно о зачистке одного из сел на Курском направлении

Бойцы Вооруженных сил России зачистили от украинских подразделений село Мартыновка в Курской области, заявил в эфире телеканала «Россия-24» командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, также начались бои за населенные пункты на Суджанском направлении.

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На том участке, где я сейчас нахожусь, Суджанское направление, тут действительно очень хорошо сделали заслоны и начали уже зачищать населенные пункты, — сказал Алаудинов.

В частности, в настоящее время российские войска защищают от сил противника населенные пункты Черкасское Поречное и Русское Поречное. Сама же Мартыновка расположена к северо-востоку от Суджи.

Ранее житель села Мартыновка Виталий Скибин рассказал, что украинские солдаты, вторгшиеся в регион, обстреливали дома мирных граждан. Из-за их действий некоторые постройки целиком сгорели, в других были выбиты окна.

Стало известно об изменении тактики ВСУ в Курской области

До этого Министерство обороны России опубликовало кадры сдачи в плен российской армии двух бригад Вооруженных сил Украины. Речь шла о солдатах 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ.