Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк признал, что Киев обсуждал планирующуюся атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область с западными партнерами. Об этом он сказал в интервью британской газете Independent.

13 августа заместитель официального представителя госдепа США Ведант Патель отказался признавать причастность Вашингтона к атаке ВСУ на Курскую область. 14 августа пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не участвовали в планировании или подготовке нападения.

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Подоляк опроверг заявления западных партнеров Украины о том, что они заранее не знали об атаке ВСУ на Курскую область. Он отметил, что существуют определенные вещи, которые необходимо делать с «элементом неожиданности».

«Но обсуждения между партнерами были, просто не на публичном уровне», — заявил Подоляк.

Он также заявил, что Украина глубоко разочарована тем, что не может использовать дальнобойные ракеты, вроде британских Storm Shadow, для нанесения ударов в глубине территории РФ