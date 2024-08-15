Вооруженные силы Украины (ВСУ) сменили тактику ведения боевых действий в Курской области. Об этом сообщил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, глава чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в своем Telegram-канале. Lenta.ru

«Противник должен был 11-го взять Курскую область почти всю. У него это не получилось. Сейчас он начинает давить со всех щелей, то есть начинает упираться во все щели», — написал Алаудинов. News.ru

Ранее Алаудинов опроверг информацию о том, что авиация ВСУ появилась в Курской области. Российские войска не заметили подобной активности. Также командир спецназа выразил готовность «встретить» авиацию украинской армии. Ura.Ru