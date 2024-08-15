Украинскую ракету сбили над Льговом в Курской области

Украинскую ракету сбили над Льговом Курской области. После падения обломков два жителя оказались ранены, заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

ВСУ начали свою атаку на территорию Курской области 6 августа. В регионе ввели режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. Из приграничных районов выехали или были эвакуированы более 120 тысяч человек.

«Силами ПВО над Льговом была сбита ракета ВСУ. Двое жителей получили ранения после падения обломков. Они госпитализированы в местную ЦРБ и получают медицинскую помощь», - подчеркнул врио губернатора.

Накануне Смирнов заявил, что в поселке Глушково Курской области объявили обязательную эвакуацию жителей. По его словам, соответствующее решение принял региональный оперштаб.

Также вчера заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о получении подробностей операции украинских войск в Курской области. По его словам, ВСУ 11 августа должны были взять АЭС в Курчатове.