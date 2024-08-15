Пленный боец «Азова» раскрыл, почему хочет воевать за Россию

Один из пленных бойцов украинского нацбатальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Станислав Кадраков объяснил РИА Новости намерение воевать за РФ желанием жить в родном регионе. Другой причиной стало то, что Киев за более чем два года не обменял его. Мужчина был мобилизован весной 2022 года и сдался на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

Вторая причина, более основная: я родился здесь, я родился в городе Шахтерск, всю жизнь прожил в Донецке, был мобилизован в 2022 году, и здесь пришел к тому, что я хочу остаться, — рассказал пленный военнослужащий.

По его словам, чтобы полноценно вести жизнь на этой территории, ему придется отслужить в армии. Поэтому, добавил мужчина, он принял решение остаться и служить.

Боец провел в плену два года и четыре месяца. Военнослужащий признался, что долго ждал, что его обменяют, но этого не произошло.

Ранее группа из пяти солдат Вооруженных сил Украины попросилась в ряды российской армии. Пленные заявили о нежелании возвращаться в родную страну. В записанном видеообращении мужчины отказались от обмена и попросились в батальон имени Богдана Хмельницкого, чтобы служить вместе с бывшими военнопленными.