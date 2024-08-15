В Киеве заявили об активном наступлении ВС России на фоне атаки на Курскую область

Продвижение Вооруженных сил (ВС) России в Донбассе не замедлилось на фоне атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом заявил представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук в эфире украинского телемарафона. Lenta.ru

Он сослался на официальные сводки Генштаба ВСУ и на сообщения подразделений и бойцов с линии фронта. Российская газета

При этом ранее украинский чиновник в разговоре с The New York Times описал недавний удар ВСУ в Курской области как тактику отвлечения ВС РФ от других участков фронта. Эта стратегия якобы применяется в ответ на потери, которые ВСУ несут на некоторых направлениях. Ura.Ru