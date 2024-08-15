Российский военный сбил украинский дрон головой

Российский военный уничтожил украинский беспилотник одним ударом головой. Кадры с Харьковского направления опубликовал Telegram-канал Shot.

Дрон кружил вокруг солдата и уже готовился ударить по нему. Боец не растерялся: встал в полный рост, а после головой в защитной каске ударил по дрону. БПЛА взорвался, а военный, судя по всему, не получил серьезных травм и смог идти дальше.

Ранее в Сети распространились кадры, на которых российский солдат выстрелом из автомата сбил украинский беспилотник, который собирался сбросить на их грузовик снаряд. После попадания из дрона вылетели искры, а прикрепленное к нему взрывное устройство упало и сдетонировало возле дороги. Пострадавших удалось избежать.

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До этого, в июне, снайперы арктического соединения группировки войск «Днепр» уничтожили дрон прицельным выстрелом. Благодаря отличной реакции он не успел причинить вреда военнослужащим и технике.