Американский военный раскрыл правду о планах США против украинцев
Офицер армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что американские власти используют украинских солдат в качестве «подопытных кроликов», тестируя на Украине свое оружие. Об этом Дэвис написал в соцсети X.
Бывший военный прокомментировал выступление американского сенатора Линдси Грэма* в Киеве. Грэм* заявил, что благодаря военной помощи Киеву США «много узнали о собственной системе вооружений». Он выразил надежду, что в декабре Украине выделят еще одну партию оружия, которое ВСУ смогут использовать в 2025 году.
«Похоже, США используют украинских солдат в качестве подопытных кроликов», - так прокомментировал Дэвис слова Грэма*.
По мнению Дэвиса, выступая за новые поставки ВСУ, Грэм* надеется узнать об американском оружии еще больше «ценой жизни украинцев в 2025 году».
* внесен в список террористов и экстремистов в России.