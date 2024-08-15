Офицер армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что американские власти используют украинских солдат в качестве «подопытных кроликов», тестируя на Украине свое оружие. Об этом Дэвис написал в соцсети X.

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Бывший военный прокомментировал выступление американского сенатора Линдси Грэма* в Киеве. Грэм* заявил, что благодаря военной помощи Киеву США «много узнали о собственной системе вооружений». Он выразил надежду, что в декабре Украине выделят еще одну партию оружия, которое ВСУ смогут использовать в 2025 году.

«Похоже, США используют украинских солдат в качестве подопытных кроликов», - так прокомментировал Дэвис слова Грэма*.

По мнению Дэвиса, выступая за новые поставки ВСУ, Грэм* надеется узнать об американском оружии еще больше «ценой жизни украинцев в 2025 году».

* внесен в список террористов и экстремистов в России.