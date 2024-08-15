Соратник Кадырова заявил об изменении тактики ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сменили тактику ведения боевых действий в Курской области. Об этом сообщил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, глава чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в Telegram-канале.

© Lenta.ru

По его словам, ВСУ планировали взять под контроль всю Курскую область 11 августа, однако эти планы не реализовались. На этом фоне противник «начинает давить со всех щелей» и пытается «раздернуть» российских военных.

Ситуация в приграничном регионе России находится под контролем, заверил Алаудинов. Он подчеркнул, что военнослужащие продолжают уничтожать и блокировать ВСУ на территории России.