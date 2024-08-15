В ЛНР сообщили об уничтожении 30 пикапов ВСУ за неделю

Около 30 пикапов с личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены за неделю беспилотниками группировки войск «Юг» в районе Белогоровки в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил командир расчета с позывным Мороз, передает ТАСС.

Он добавил, что помимо личного состава украинской армии был уничтожен боекомплект, который перевозили на машинах.

Ранее в ЛНР рассказали об использовании ВСУ медтранспорта для подвоза боеприпасов. По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, таким образом, нарушая международное гуманитарное право, командование украинской армии старается защитить подразделения от ударов дронов Вооруженных сил России.

До этого в ЛНР рассказали о группе дезертиров ВСУ в Харьковской области. Военные сбежали с оружием и ограбили продуктовый магазин.