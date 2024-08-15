НАТО вторглось в Россию. Так бывший американский разведчик Скотт Риттер прокомментировал продолжающуюся атаку ВСУ на территорию Курской области на YouTube-канале Danny Haiphong.

«НАТО вторглось в Россию. Это не Россия вторглась на территорию Украины», — подчеркнул он.

По словам Риттера, действия РФ являются ответом Украине на те преступления, которые совершил Киев в Донбассе с 2014 года.

Как отметил бывший американский разведчик, атака ВСУ на территорию Курской области была скоординирована Североатлантическим альянсом.

До этого телеканал CNN передавал, что атака ВСУ на Курскую область поднимает вопросы о том, какой цели хочет добиться Киев в результате нападения и как вторжение скажется на ходе боевых действий в Донбассе.

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14 августа сообщалось, что российские войска успешно блокируют украинские попытки прорваться вглубь Курской области. В результате боев ВСУ уже потеряли более 2 тысяч военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Ситуация остается напряженной, но контроль над линией фронта сохраняется.