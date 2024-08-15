Пленный боец «Азова» объяснил желание воевать за Россию

Один из пленных военнослужащих украинского нацбата «Азов»* — Станислав Кадраков — объяснил желание воевать за Россию.

«В первую очередь, я уже очень долго жду, пока моя страна обменяет меня, уже два года и четыре месяца прошло», — сказал он в беседе с РИА Новости.

По его словам, есть вторая причина.

«Вторая причина, основная: я родился здесь, я родился в городе Шахтёрск, всю жизнь прожил в Донецке, был мобилизован в 2022 году и здесь (в плену. — RT) пришёл к тому, что я хочу остаться. А для того чтобы полноценно остаться и вести полноценную жизнь на данной территории, мне в любом случае нужно будет отслужить в армии, поэтому принял решение остаться и служить», — сказал Кадраков.

Ранее боец ВСУ Виктор Кэрэкеша, сдавшийся в российский плен, рассказал об отношении военнослужащих ВС России к пленным.

По его словам, российские военнослужащие сразу накормили пленного, предложили сигарету и спросили, не замёрз ли он.

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Кэрэкеша также вспомнил слова своего покойного отца о том, что в СССР все были друг за друга.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.