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ВСУ сдали позиции у ж/д ветки вблизи Новогродовки на покровском направлении

Украинские войска сдали позиции у железнодорожной ветки вблизи Новогродовки на покровском направлении. Как сообщили ТАСС в силовых структурах, таким образом ВСУ "оголили участок фронта".

ВСУ сдали позиции у ж/д ветки вблизи Новогродовки на покровском направлении
© РИА Новости
"Противник возле ж/д ветки под Новогродовкой не выдержал, очень быстро ушел, тем самым оголив небольшой участок фронта в стратегически важном районе", - сказал собеседник агентства.

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По данным силовых структур, ВСУ отошли в сторону села Николаевка, которое будут пытаться удержать.