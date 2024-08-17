Минобороны заявило о поражении "Градами" командно-наблюдательного пункта ВСУ

Расчеты РСЗО "Град" из состава группировки "Днепр" уничтожили в Херсонской области командно-наблюдательный пункт ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Расчеты боевых машин находятся на круглосуточном дежурстве и готовы к выполнению боевой задачи днем и ночью, в любую погоду. С получением боевой задачи на уничтожение командно-наблюдательного пункта (КНП) ВСУ, обнаруженного на правобережье реки в лесопосадке и личного состав в нем, который пытался провести ротацию, расчет РСЗО "Град" выдвинулся в указанный район, занял огневую позицию и нанес удар по заданным квадратам", - рассказали в военном ведомстве.
Отмечается, что от получения координат цели до первого залпа прошли считанные секунды, после которого была проведена корректировка и произведен повторный залп. В результате боевой работы артиллеристов-десантников был уничтожен командно-наблюдательный пункт ВСУ с личным составом и сорвана ротация украинских подразделений.
"Экипажи боевых машин реактивной артиллерии всегда в полной боевой готовности, действуют оперативно и слаженно, так как задачи требуют быстрого реагирования и максимальной собранности. Разведку целей и корректировку осуществляют расчеты беспилотных летательных аппаратов. Перезаряжание реактивной системы расчет "Града" производит в тыловых районах, после чего он выдвигается на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям", - добавили в МО РФ.