WSJ: Зеленский одобрил план подрыва газопроводов "Северный поток"

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил план подрыва газопроводов "Северный поток", однако попытался отменить свое решение после того, как ЦРУ узнало о нем. С таким утверждением выступила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на ряд источников.

По их данным, впервые высокопоставленные украинские чиновники заговорили о возможности диверсии на газопроводах в мае 2022 года. Согласно первоначальному плану, операция подразумевала использование небольшой яхты и нескольких дайверов.

Все договоренности заключались в устной форме, чтобы не оставить улик в виде документов, передает ТАСС, ссылаясь на публикацию.

Зеленский этот план одобрил, но о нем узнали в Центральном разведывательном управлении США. По требованию ведомства, украинский лидер объявил об отмене операции.

Однако, как утверждает американское издание, бывший главком ВСУ Валерий Залужный не только проигнорировал его требование, но и внес коррективы в первоначальный план.

Ранее сообщалось, что генпрокуратура Германии выдала ордер на арест украинца, подозреваемого в причастности к подрывам "Северных потоков". Немецкие СМИ также выяснили, что у него было двое сообщников - семейная пара дайверов из Украины.